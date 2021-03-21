Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд выиграла женский масс-старт на 12,5 км на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Гонка сопровождалась сильным ветром, из-за чего была перенесена на более позднее время.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 5-е место с пятью промахами на четырех огневых рубежах. Светлана Миронова, также заработавшая пять штрафных кругов, финишировала на 8-м месте сразу следом за лидером сезона норвежкой Тириль Экхофф.

Тандревольд, допустившая пять промахов, на последнем круге обогнала белоруску Динару Алимбекова, которая не закрыла шесть мишеней и завоевала серебро с отставанием 6,9 секунды от лидера. Бронза досталась немке Франциске Пройсс, которая шесть раз ошиблась на стрельбище и отстала от лидера на 11,1 секунды.