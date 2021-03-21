Итальянская биатлонистка Доротея Вирер провела 2 минуты 15 секунд на четвертом огневом рубеже во время масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Вирер пришла на заключительную стрельбу второй после белоруски Динары Алимбековой, однако покинула рубеж одной из последних. Спортсменка решила выжидать, когда на стадионе стихнет ветер. Она закрыла первую и вторую мишени, но все остальные выстрелы ушли «в молоко».

В итоге Вирер с шестью неточными выстрелами в пассиве финишировала только на 26-м месте, опередив лишь белоруску Елену Кручинкину, француженок Анаи Шевалье-Буше, Жюлию Симон и норвежку Марте Ульсбю Ройселанн.

Победу в гонке одержала норвежка Ингрид Тандревольд. Серебро и бронзу завоевали Динара Алимбекова и немка Франциска Пройсс. Россиянки Ульяна Кайшева и Светлана Миронова финишировали 5-й и 8-й.