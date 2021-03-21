Французская биатлонистка Жюлия Симон допустила 15 промахов из 20 возможных и заняла последнее, 30-е, место в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Крайне неудачное выступление лишило Симон Малого хрустального глобуса в зачете масс-стартов. Француженка возглавляла список претенденток перед заключительной гонкой в сезоне, но не смогла сохранить лидерство из-за воскресного провала.

Приз в итоге достался норвежке Ингрид Тандревольд, которая завоевала золото в последнем в сезоне в масс-старте. Накануне гонки она занимала лишь 9-е место в зачете масс-стартов. По итогам сезона Тандревольд набрала 186 очков, опередив на три балла немку Франциску Пройсс. Симон с 181 очком осталась третьей.

Лучшей среди россиянок в зачете масс-стартов оказалась Светлана Миронова — 10-е место (124). Ульяна Кайшева — 22-я (80), Ирина Казакевич — 29-я (35), Евгения Павлова — 33-я (30), Лариса Куклина — 34-я (29). Всего зачетные баллы набрали 51 спортсменка.