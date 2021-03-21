Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев и еще 27 спортсменов стартовали в мужском масс-старте на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Гонка началась в 19.14 по московскому времени, ее старт отложили на более позднее время из-за шквалистого ветра.

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Ранее стало известно, что россиянин Александр Логинов снялся с масс-старта. Его место занял болгарин Владимир Илиев.

Участникам предстоит пройти пять кругов по 3 км и четыре раза зайти на огневые рубежи. Сначала они дважды отстреляют из положения лежа, затем — дважды из положения стоя.

Накануне финальной гонки общий зачет мужских масс-стартов возглавляет норвежец Тарьей Бё, набравший 175 очков. Его младший брат Йоханнес имеет в активе 166 баллов, замыкает тройку француз Кентен Фийон-Майе — 165. В топ-5 также входят немец Арнд Пайффер (159) и норвежец Стурла Хольм Лагрейд (154).