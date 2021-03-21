В матче 28-го тура итальянской серии «А» грянула сенсация: «Ювентус» на своем стадионе потерпел поражение от новичка элиты «Беневенто» — 0:1.

Единственный мяч на 69-й минуте забил аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который арендован «ведьмами» у московского ЦСКА. Для 22-летнего футболиста это уже второй гол на Апеннинах после перехода в конце января. 6 марта он поразил ворота «Специи» в выездном поединке (1:1). «Беневенто» прервал 11-матчевую серию без побед в турнире, которая длилась с 6 января.

«Ювентус» потерпел четвертое поражение в чемпионате. Набрав 55 очков в 27 матчах, «Старая синьора» занимает третье место в таблице, отставая от «Милана» на одно очко, от «Интера» — на десять. Также 55 очков стало в активе «Аталанты» Алексея Миранчука, который ранее обыграла на выезде «Верону» — 2:0.