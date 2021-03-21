Российская биатлонистка Ульяна Кайшева продемонстрировала лучший результат в карьере, заняв 5-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

27-летняя спортсменка допустила пять промахов на четырех огневых рубежах в сложных ветровых условиях. Ее отставание на финише от победившей норвежки Ингрид Тандревольд составило 20,1 секунды. До пьедестала Кайшевой не хватило девяти секунд.

Ранее лучшим достижением Кайшевой в карьере было 8-е место. Впервые она попала в топ-8 в сезоне-2017/18: на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) она становилась 8-й в гонке преследования и масс-старте. Также россиянка заняла 8-е место во вчерашнем пасьюте на этапе в Эстерсунде.

В общем зачете Кубка мира-2020/21 Кайшева заняла 20-е место. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, расположившаяся строкой выше.