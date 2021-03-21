В третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле потерпел поражение от ЦСКА — 1:2 (ОТ). Счет в серии стал 2:1 в пользу армейского клуба.

Исход третьей встречи решила шайба Антона Слепышева на второй минуте овертайма. Помимо Слепышева, в стане ЦСКА отличился Константин Окулов, открывший счет на 11-й минуте. В составе волжан единственный гол на счету молодого форварда Павла Тютнева, который перевел игру в овертайм на 45-й минуте. Это первая шайба Тютнева за карьеру в КХЛ.

Четвертый матч серии пройдет в Ярославле 23 марта, пятый — 25 марта в Москве. В случае необходимости шестой и седьмой поединки состоятся 27 и 29 марта.

21 марта состоялся еще один матч плей-офф: «Ак Барс» в Уфе переиграл «Салават Юлаев» — 2:1.

Победитель серии сыграет в финале конференции «Запад» против сильнейшего в дуэли СКА — «Динамо» Москва (счет в серии — 1:1).