Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В связи с сильным ветром старт гонки был перенесен на более позднее время.

Латыпов допустил два промаха, обе ошибки пришлись на третий огневой рубеж. После четвертой стрельбы он уходил первым, опережая француза Симона Дестье и норвежца Йоханнеса Бё. В итоге россиянин уступил лидерство Дестье, которому проиграл на финише 8,9 секунды.

Бронза в гонке и Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира достались Бё-младшему. Его главный оппонент в споре за трофей Стурла Хольм Лагрейд финишировал 8-м и занял 2-е место вторым в общем зачете.

Остальные россияне не попали в топ-15. Матвей Елисеев финишировал 17-м, Евгений Гараничев — 21-м.