Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем общего зачета Кубка мира-2020/21, завоевав Большой хрустальный глобус.

Младший из братьев первенствовал третий год подряд. Нынешний триумф достался ему в упорной борьбе с соотечественником Стурлой Хольмом Лагрейдом. Лагрейд опережал Бё на одно очко накануне заключительной гонки в сезоне — масс-старта в Эстерсунде.

По итогам масс-старта Бё завоевал бронзу, финишировав вслед за французом Симоном Дестьё и россиянином Эдуардом Латыповым. Лагрейд расположился на 8-й строке итогового протокола.

В общем зачете Бё опередил Лагрейда на 13 очков — 1052 против 1039. Лучшим из россиян стал снявшийся с масс-старта Александр Логинов — 17-е место (541). Следом расположился Эдуард Латыпов (491). Матвей Елисеев стал 21-м (459), Евгений Гараничев — 27-м (260), Карим Халили — 46-м (111), Кирилл Стрельцов — 70-м (25), Антон Бабиков — 76-м (21), Семен Сучилов — 93-м (5), Петр Ращенко — 94-м (4).