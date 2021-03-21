Заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов посоветовал российским биатлонистам брать пример с лидера команды по лыжным гонкам Александра Большунова.

По мнению двукратного призера Олимпиад Привалова, секрет успеха Большунова заключается в большом объеме подготовительной работы. «В этом году у Александра спросили: «Что необходимо биатлону, чтобы исправить положение?» Он ответил: «Ничего особенного, нужно выполнять большие объемы в подготовительном периоде». Это то, что мы делали еще 55 лет назад, когда у нас были результаты», — цитирует Привалова ТАСС.

Сборная России по биатлону неудачно выступила в завершившемся сегодня женским и мужским масс-стартами сезоне. На чемпионате мира в Поклюке она завоевала лишь одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Большунов на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе взял четыре награды: золото, два серебра и бронзу.