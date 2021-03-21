Российский биатлонист Эдуард Латыпов в свой 27-й день рождения добился наилучшего результата в карьере в личных гонках, заняв 2-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Латыпов родился в белорусском Гродно 21 марта 1994 года. Он входит в основной состав сборной России с декабря 2018 года, когда дебютировал на этапе Кубка мира в Поклюке.

В масс-старте Эстерсунда он допустил два промаха, не закрыв мишени на третьей стрельбе (первой — из положения стоя). Победил в гонке француз Симон Дестьё, третьим стал победитель общего зачета норвежец Йоханнес Бё. Латыпов впервые взошел на пьедестал в личных гонках.

До этого его лучшим результатом было 7-е место в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке. Там же Латыпов был десятым по итогам спринта и завоевал бронзу в составе мужской эстафетной команды.