Биатлонисты сборной России в ходе Кубка мира-2020/21 завоевали семь медалей, в том числе — три золотые.

В личных дисциплинах в активе российских спортсменов лишь две награды. Они на счету Александра Логинова и Эдуарда Латыпова. Логинов взял золото 22 января в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, Латыпов 21 марта, в свой 27-й день рождения, завоевал серебро в масс-старте на этапе в Эстерсунде.

Остальные награды добыты россиянами в эстафетах. Мужская сборная трижды поднималась на пьедестал, женская — однажды. Еще одна медаль завоевана в смешанной эстафете.

Неофициальный зачет по количеству медалей на Кубке мира выиграла сборная Норвегии, в активе которой 83 награды (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых), — отмечает Sports.ru. Далее идут Франция — 34 (12-10-12), Швеция — 31 (8-12-11), Германия — 20 (3-8-9), Россия — 7 (3-2-2).