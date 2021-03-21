Журналист Дмитрий Губерниев порадовался за российского биатлониста Эдуарда Латыпова, ставшего серебряным призером масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Латыпов впервые в карьере поднялся на подиум в личных дисциплинах. До этого его лучшим результатом было 7-е место в пасьюте на чемпионате мира в Поклюке. 21 марта, в день масс-старта в Эстерсунде, ему исполнилось 27 лет.

«С днем рождения, Латыпов! Жив биатлон на Руси!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

По итогам сезона-2020/21 Латыпов занял 18-е место, набрав 491 балл. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, расположившийся строкой выше. Победителем общего зачета третий год подряд оказался норвежец Йоханнес Бё. В топ-3 также вошли еще один норвежец Стурла Хольм Лагрейд и француз Кентен Фийон-Майе.