Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление Эдуарда Латыпова в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В заключительной гонке сезона Латыпов завоевал серебро, проиграв только французу Симону Дестьё, который опередил россиянина на 8,9 секунды. Для Эдуарда это первая медаль в карьере в личных гонках.

Делясь эмоциями о выступлении Латыпова, Резцова упомянула российскую лыжницу Юлию Ступак. «Боготворю Латыпова и Юлю Ступак! Это здорово! Это хорошее завершение биатлонного сезона. Хотелось бы, чтобы следующий сезон был лучше. Пока не будем загадывать», — приводит реакцию Резцовой «Спорт-экспресс».

За весь сезон российские биатлонисты завоевали семь медалей: три золотых, две серебряных и две бронзовых. В личных дисциплинах они поднимались на пьедестал два раза. До Латыпова это сделал Александр Логинов, взявший золото в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце.