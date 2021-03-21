В Кубке Англии по футболу определились два последних полуфиналиста. Ими стали «Челси» и «Лестер».

Лондонцы в своем четвертьфинале дома были сильнее «Шеффилд Юнайтед» — 2:0. Победу «синим» принес автогол полузащитника Оливера Норвуда на 24-й минуте. Закрепил перевес фаворитов Хаким Зиеш, отличившийся на второй добавленной ко второму тайму минуте.

В другом воскресном четвертьфинале «Лестер» на своем поле нанес поражение «Манчестер Юнайтед» — 3:1. Викторию хозяевам обеспечили точные удары Келечи Ихеаначо (24-я и 78-я минуты) и Юри Тилеманса (52-я). У манкунианцев гол престижа в активе Мэйсона Гринвуда на 38-й минуте.

Ранее в полуфинальную стадию прошли «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». «Горожане» выбили из розыгрыша «Эвертон» (2:0), а «святые» одолели выступающий в Чемпионшипе (Д2) «Борнмут» (3:0).