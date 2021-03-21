В матче 28-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции потерпела поражение от «Милана» — 2:3.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не был включен в заявку. В последнее время он восстанавливался от мышечной травмы.

«Фиорентина» вела по ходу встречи 2:1 благодаря голам Эрика Пульгара и Франка Рибери, однако позволила сопернику не только отыграться, но и вырвать победу. В составе «россонери» голами отметились Златан Ибрагимович, Брахим Диас и Хакан Чалханоглу. Турок поставил точку на 73-й минуте.

Благодаря выездному успеху и сенсационной осечке «Ювентуса» в домашнем поединке с «Беневенто» (0:1) «Милан» закрепился на втором месте. В его активе стало 59 очков — на шесть меньше, чем у лидирующего «Интера». При этом команда Антонио Конте имеет матч в запасе.

На счету «Фиорентины» осталось 29 очков. Клуб из Флоренции занимает 14-е место, имея поровну баллов со «Специей» и «Беневенто». От зоны вылета подопечных Чезаре Пранделли отделяют 7 очков.