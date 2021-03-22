Московское «Динамо» 22 марта примет СКА в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Стартовое вбрасывание на столичной «ВТБ-Арене» пройдет в 19.30.

Команда перебрались из Санкт-Петербурга в Москве после обмена победами. Счет в серии до четырех побед равный — 1:1. Сначала были сильнее динамовцы — 4:1. Спустя два дня СКА взял реванш — 1:0. Единственную шайбу в конце третьего периода забросил нападающий Кирилл Марченко.

С учетом регулярного чемпионата КХЛ невские армейцы прервали пятиматчевую серию поражений в противостояниях с «Динамо». В рамках «гладкого» сезона москвичи на своем льду 26 декабря дожали петербуржцев в овертайме (2:1), а 1 февраля забросили две безответные шайбы.

Лучшим бомбардиром «Динамо» в плей-офф является защитник Андрей Сергеев, набравший 8 (4+4) очков. В составе СКА самый результативный хоккеист — форвард Эмиль Галимов, на счету которого 6 (3+3) баллов.