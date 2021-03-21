В центральном матче 30 тура французской Лиги 1 «Лион» будет принимать ПСЖ на поле стадиона «Парк Олимпик Лион». Начало встречи 21 марта в 23:00 мск. «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Клуб в данный момент имеет в своём арсенале 60 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице местного чемпионата. «Лион» очень редко проигрывает и к текущей встрече подходит с винстриком из пяти беспроигрышных матчей. В рамках Лиги 1 коллектив имеет ничью с «Марселем» и «Реймсом» с минимальным активным счётом 1-1, а также триумф над «Ренной» и «Брестом», в первом случае 1-0, а во втором была близкая борьба и итог 3-2.

Также стоит обратить внимание на победу над «Сошо» в рамках 1/16 кубка Франции с разгромным результатом 5-2. На своём поле «Лион» пропустил в свои ворота всего 12 мячей и этот результат является третьим в рамках местного чемпионата.

ПСЖ

Для коллектива нужно прямо сейчас максимально впрягаться в игру и завоёвывать недостающие очки, если они конечно хотят быть лидером в регионе. Парижане отстают от «Лилля» на три балла. ПСЖ достаточно много ошибаются в этом сезоне и много проигрывают против тех коллективов, которым не должны.

Хотим обратить внимание на то, что ПСЖ прошел в 1/4 Лиги чемпионов. Клуб в 1/8 финала победил «Барселону» с общим счетом 5:2.

Прогноз и ставка

ПСЖ ждет очень непростой матч. «Лион» понимает, что имеет хорошие шансы на титул, если отберет очки у ПСЖ. Тем более что команда Руди Гарсии выиграла в первом круге 1:0.

Аналитики считают, что именно ПСЖ должны сегодня выходить триумфаторами, поэтому предлагают рассмотреть прогноз на фору -1 для ПСЖ или ничью с коэффициентом 2.11