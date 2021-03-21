Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев попал в сферу интересов нескольких российских клубов.

Предметный интерес к 30-летнему футболисту обозначили «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». При этом «быки» могли осуществить трансфер еще прошлым летом, — отмечает Todofichajes.

В нынешнем сезоне Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» и отметился двумя голевыми передачами. В матче последнего тура против «Гранады» (2:1), который состоялся сегодня, 21 марта, на стадионе «Месталья», российский хавбек участия не принимал.

Его контракт с «Валенсией» истекает по окончании следующего сезона. Трансферная стоимость Черышева оценивается в 5 миллионов евро. До «летучих мышей» футболист выступал в Испании за «Реал» и «Вильярреал».