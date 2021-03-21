Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями о серебре в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, а также оценил итог сезона в своем исполнении.

В Эстерсунде Латыпов впервые в карьере взошел на пьедестал в личных гонках, причем это случилось в его день рождения. 21 марта спортсмену исполнилось 27 лет. В масс-старте он допустил всего два промаха в сложнейших погодных условиях и проиграл 8,9 секунды французу Симону Дестьё.

«Очень рад, что первый пьедестал я получил как раз в свой день рождения. Также рад оказаться на пьедестале среди таких сильных парней. Чувствую себя просто прекрасно», — цитирует Латыпова «Матч ТВ». Биатлонист остался доволен итогами сезона. «Сезон прошел хорошо. Даже можно сказать, что он прошел идеально», — добавил Латыпов.

Благодаря серебру в масс-старте Латыпов поднялся в общем зачете Кубка мира на 18-е место — это также лучшее достижение в его карьере. Это был третий сезон для Эдуарда в компании лучших биатлонистов мира.