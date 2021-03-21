Российский вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк заработал прямую красную карточку в начале матча 24-го тура чемпионата Португалии против «Риу Аве».

Встреча состоялась 21 марта и завершилась нулевой ничьей. Судья удалил Крицюка уже на 3-й минуте, когда голкипер выбежал за пределы штрафной площади и снес рвавшегося к воротам игрока соперника с помощью подката. Это уже второе удаление Крицюка в сезоне. В декабрьском поединке с «Маритиму» (0:1) он был выдворен с поля на 61-й минуте за две желтые карточки.

30-летний футболист перебрался в «Белененсеш» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Этот статус он приобрел после ухода из «Краснодара». В нынешнем португальской «примейре» Крицюк провел 18 матчей.