Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy, одолев в финале соотечественницу Маргариту Гаспарян.

Касаткина выиграла стартовую партию 6:3 и повела во второй 2:1, после чего соперница отказалась продолжать встречу, сославшись на травму спины. Девушки выясняли отношения на корте «Сибур-Арены» в Санкт-Петербурге 55 минут.

Для Касаткиной это уже второй титул в сезоне. На пути к трофею она обыграла Клару Таусон (6:4, 7:6), белоруску Александру Саснович (5:7, 6:3, 7:6), россиянку Веронику Кудерметову (1:6, 6:1, 6:2) и россиянку Светлану Кузнецову (1:6, 6:0, 6:2). Ранее Дарья победила на турнире в Мельбурне с участием теннисисток, рано выбывших из Australian Open-2021.

Nevasport предлагает самые яркие кадры с финального матча между Касаткиной в Гаспарян и награждения.