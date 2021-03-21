Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о российским биатлонисте Эдуарде Латыпове, который в заключительной гонке Кубка мира выиграл серебро.

Губерниев отметил точность Латыпова на последней стрельбе масс-старта. «В том, что попал на последней стойке, он огромный молодец. Искренне поздравляю его с днем рождения. Очень его люблю. Он совершенно потрясающий. Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Латыпов, которому в день масс-старта исполнилось 27 лет, впервые в карьере поднялся на пьедестал по итогам личной гонки. Россиянин мог выиграть даже золото, если бы удержал лидерство после четвертой стрельбы. На последней петле на 2,5 км его опередил Симон Дестьё. Латыпов на финише отстал от француза на 8,9 секунды, но при этом удержал второе место, не позволив обойти себя титулованному норвежцу Йоханнесу Бё.

В общем зачете Кубка мира россиянин расположился на 18-м месте.