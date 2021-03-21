Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский пошутил, заявив, что выступление команды в завершившемся сезоне можно описать только матом.

Всего сезон вместил 70 гонок. В них российские спортсмены завоевали семь медалей: три золотых, по две серебряные и бронзовые. В личных дисциплинах на пьедестале появлялись только Александр Логинов, взявший золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце, а также Эдуард Латыпов, финишировавший вторым в масс-старте Эстерсунда.

На вопрос, каким словом можно описать ставший историей сезон, Каминский ответил: «Если только матерным». «Это шутка, конечно, но если вкратце, то сезон получился напряженным. От нас ждали результатов, но обстоятельства сложились так, что подкосило спортсменов», — цитирует наставника РИА «Новости».

Каминский сообщил, что сезон для российских биатлонистов еще не закончен. Впереди чемпионат России в Ханты-Мансийске, который намечен на конец марта, а также сбор на Камчатке.