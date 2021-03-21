У биатлонистов завершился заключительный в сезоне этап Кубка мира, Эдуард Латыпов взял серебро в последней гонке, Йоханнес Бё победил в общем зачете. Дарья Касаткина обыграла Маргариту Гаспарян в финале турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021. Главные новости дня — в подборке Nevasport.

Именинник Латыпов выиграл серебро масс-старта на этапе КМ в Эстерсунде

Эдуард Латыпов преподнес себе шикарный подарок в честь 27-летия: в свой день рождения 21 марта он занял второе место в масс-старте Эстерсунда. Победу одержал француз Симон Дестьё, бронза досталась норвежцу Йоханнесу Бё.

Бё-младший третий раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира

Главная интрига касаемо обладателя Большого хрустального глобуса по итогам биатлонного сезона разрешилась в пользу Йоханнеса Бё, который обогнал Стурлу Хольма Лагрейда и в масс-старте Эстерсунда, и в общем зачете.

Тандревольд выиграла масс-старт в Эстерсунде, Кайшева и Миронова — в топ-8

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд одержала первую победу в карьере, став лучшей в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Успех позволил ей завоевать Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов. Россиянки Ульяна Кайшева и Светлана Миронова заняли 5-е и 8-е места в заключительной гонке сезона. Для Кайшевой это лучший результат в карьере в личных дисциплинах.

Российские биатлонисты завоевали 7 медалей за сезон, норвежцы — 83

Сборная Норвегии выиграла неофициальный медальный зачет по итогам завершившегося биатлонного сезона. В активе скандинавской команды 83 медали. Сборная России в этом списке в 7 наградами расположилась на 7-м месте. При этом в личных дисциплинах россияне взяли всего две медали стараниями Александра Логинова (золото) и Эдуарда Латыпова (серебро).

Касаткина победила на турнире в Санкт-Петербурге из-за снятия Гаспарян во втором сете

Финал женского теннисного турнира в Санкт-Петербурге между Дарьей Касаткиной и Маргаритой Гаспарян не был доигран по причине снятия Гаспарян во втором сете при счете 6:3, 2:1 в пользу Касаткиной. 23-летняя уроженка Тольятти завоевала второй в сезоне титул WTA в одиночном разряде. Nevasport предлагает фоторепортаж из «Сибур-Арены».