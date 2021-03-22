Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о текущей форме чемпионки Европы Алёны Косторной.

По словам Железнякова, еще до поездки на сбор в Новогорск Косторная посетила несколько его занятий.

«Она начинает постепенно приходить в форму, работает по полной программе. Я не думаю, что у нее какие-то серьезные вещи касательно травм. Она же на льду, тоже прыгает, восстанавливает свой уровень, выполняет все задачи», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что с серьезными травмами Косторная не смогла бы вести такой тренировочный процесс, но она посещает все занятия и работает с полной отдачей.

Напомним, в июле 2020 года Косторная перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В текущем сезоне она выступила всего дважды, так как испытывала проблемы со здоровьем. В марте спортсменка вернулась к Тутберидзе.