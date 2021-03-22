Российская фигуристка Анна Щербакова заявила только один четверной прыжок в произвольную программу на чемпионат мира. Запланированный контент опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В короткой программе Щербакова планирует исполнить двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и риттбергера. В произвольную анна заявила только один элемент ультра-си — сольный четверной флип.

Напомним, Щербакова является трехкратной чемпионкой России, в этом сезоне она выиграла турнир в третий раз подряд и завоевала путевку на чемпионат мира. Российскую команду также представят Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Турнир будет проходить в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Спортсмены находятся в «пузыре», они будут выступать при пустых трибунах.