Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намерена исполнить три тройных акселя в двух программах на чемпионате мира. Запланированный контент опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В короткую программу Туктамышева заявила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. В произвольной она попытается исполнить два акселя в три с половиной оборота — сольный и в каскаде с двойным тулупом.

Напомним, Туктамышева отобралась на чемпионат мира благодаря лучшему среди взрослых результату в финале Кубка России. Также страну будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова. В активе Елизаветы уже есть победа на мировом первенстве — в 2015-м году.

Турнир состоится в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Спортсмены находятся в «пузыре», они будут выступать при пустых трибунах.