Японская фигуристка Рика Кихира намерена исполнить четверной сальхов в произвольной программе на чемпионате мира. Запланированный контент опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В короткую программу японка заявила тройной аксель, каскад тройной флип-тройной тулуп и сольный тройной лутц. Произвольную она планирует начать с четверного сальхова, затем в заявке стоит аксель в три с половиной оборота.

Напомним, элементы ульра-си также будут исполнять три россиянки — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Щербакова заявила четверной флип, Туктамышева — три тройных акселя, Трусова — четверные лутц и тулуп.

Чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Спортсмены находятся в «пузыре» и выступят при пустых трибунах.