Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал, как проходят тренировки в отсутствие основных представителей тренерского штаба.

Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков отправились в Стокгольм на чемпионат мира, где их команду будут представлять Анна Щербакова и Морис Квителашвили.

По словам Железнякова, за главного остался не он, так как не знает технических нюансов и проводит занятия в зале, а не на льду.

«Нет, я же в залах под землей обитаю, такой подвальный житель. На льду есть ребята, молодые тренеры, которые теперь полноценные сотрудники команды. Это Полина Цурская, Артемий Пунин, там целая бригада работает. Моя вотчина — залы», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира будет проходить в период с 22 по 28 марта.