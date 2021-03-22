Женская сборная России по гандболу выступит в финальном турнире Олимпиады в Токио. Команда Алексея Алексеева успешно прошла квалификацию в венгерском Дьёре.

В группе 2 россиянки последовательно обыграли сборные Сербии (29:24), Казахстана (33:26), Венгрии (29:23), заняли первое место и отобрались на Игры-2021, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Вместе с россиянками путевку в Токио завоевали венгерки.

Всего в финальном турнире выступят 12 женских сборных: Япония (хозяйка), Нидерланды (чемпион мира), Бразилия (чемпион Панамериканских игр), Южная Корея (победитель квалификации в Азии), Франция (чемпион Европы), Ангола (чемпион Африки), а также победители квалификации Россия, Швеция, Испания, Венгрия, Черногория и Норвегия.