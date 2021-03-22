«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропускал встречу — вместо него место в воротах занял Кертис Макиленни. Его оппонент — россиянин Сергей Бобровский — провел полный матч, отразив 19 бросков и пропустив пять шайб.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду 24 минуты, не отметившись результативными действиями.

«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе, набрав 48 очков после 31 игры.

Еще один российский вратарь Николай Худобин защищал ворота «Далласа» в игре с «Нэшвиллом». «Предаторз» выиграли по буллитам 4:3, Худобин отразил 19 бросков. В составе «Старз» на лед также вышел Денис Гурьянов (19 минут), за «Нэшвилл» — Яков Тренин (12 минут).

«Питтсбург» в овертайме уступил «Нью-Джерси» (1:2). В победной встрече приняли участие Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин пропускал игру из-за травмы.

Наконец в еще одной игре «Лос-Анджелес» взял верх над «Вегасом» — 3:1. «Голден Найтс» сохранили первую строчку на «Западе».