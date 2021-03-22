Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала об увлечении балетом в детстве и причинах, вынудивших ее сменить род деятельности.

30-летняя спортсменка призналась, что бросила балет, потому что чувствовала себя толстой. «Все были такие стройные, а я была крепышом. У меня были ноги и бедра футболистки — то есть были мышцы. Из-за этого я бросила. И сейчас очень рада, что сделала это», — как передает Sports.ru, сказала Экхофф в подкасте NRK Sporten.

В минувший уик-энд Экхофф вручили первый в ее карьере Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Норвежка установила рекорд, выиграв семь гонок подряд в сезоне. На чемпионате мира в Поклюке Экхофф завоевала четыре золотых медали, одну серебряную и одну бронзовую. Всего на ее счету 44 победы: 26 — в личных дисциплинах, 18 — в эстафетах).