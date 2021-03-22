Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на седьмое место по количеству матчей в чемпионате Испании по футболу. Накануне 33-летний аргентинец принял участие в игре 28-го тура ла лиги против «Реал Сосьедад». «Барса» победила 6:1, Месси отметился двумя голами и результативным пасом.

Для аргентинского форварда эта игра стала 511-й в чемпионате. Он обошел по данному показателю многолетнего вратаря «Реала» Икера Касильяса и догнал хавбека «Атлетика» Рауля Гарсию.

Рекорд по количеству игр в ла лиге принадлежит голкиперу Андони Субисаррете: 622. Среди действующих футболистов больше всего матчей провел Хоакин из «Бетиса» — 572.

Рекордсмены по матчам в чемпионате Испании

1. Андони Субисаррета — 622

2. Хоакин («Бетис») — 572

3. Рауль — 550

4. Эусебио Сакристан — 543

5. Франсиско Буйо — 542

6. Мануэль Санчис — 523

7-8. Лионель Месси («Барселона») — 511

7-8. Рауль Гарсия («Атлетик) — 511