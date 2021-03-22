Расписание чемпионата мира по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

В Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Спортсмены уже прибыли в Швецию, первый соревновательный день состоится 24 марта.

Открывать программу турнира будет короткая программа женщин, которая начнется в 12:00 мск. В 20:30 с короткой программой выступят спортивные пары.

В четверг, 25 марта, в 13:30 начнется короткая программа у мужчин, а в 20:10 в парном катании стартует борьба за медали.

В пятницу, 26 марта, в 12:52 состоится ритмический танец, а в 20:00 на льду появятся женщины с произвольными программами.

Произвольная программа у мужчин запланирована на 13:00 в субботу, 26 марта. Закрывать программу соревнований будет произвольный танец в 19:00.

Полный состав сборной России: