В Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Спортсмены уже прибыли в Швецию, первый соревновательный день состоится 24 марта.
Открывать программу турнира будет короткая программа женщин, которая начнется в 12:00 мск. В 20:30 с короткой программой выступят спортивные пары.
В четверг, 25 марта, в 13:30 начнется короткая программа у мужчин, а в 20:10 в парном катании стартует борьба за медали.
В пятницу, 26 марта, в 12:52 состоится ритмический танец, а в 20:00 на льду появятся женщины с произвольными программами.
Произвольная программа у мужчин запланирована на 13:00 в субботу, 26 марта. Закрывать программу соревнований будет произвольный танец в 19:00.
Полный состав сборной России:
- женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро;
- спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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