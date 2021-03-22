Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов поделился соображениями насчет чемпионской гонки в РПЛ.

После 23 туров лидирует «Зенит», опережающий «Спартак» на четыре очка, ЦСКА, «Сочи» и «Локомотив» — на восемь. Иванов считает, что петербургскому клубу рано отдавать золото. «Категорически не согласен с теми, кто считает, что в РПЛ интрига умерла. На месте футболистов «Зенита» я бы не обольщался. Одна-две осечки — и конкуренты нагонят», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

После рестарта сезона «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв в 1/8 финала тульскому «Арсеналу» (1:2). В РПЛ команда Сергея Семака поделила очки с «Ростовом» (2:2), уступила «Рубину» (1:2), а потом одержала две победы, разгромив «Ахмат» (4:0) и обыграв в гостях в принципиальном матче ЦСКА (3:2).