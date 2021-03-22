Сборная России по гандболу расставила все точки на i в олимпийской квалификации: о том, что команда Алексея Алексеева поедет в Токио, можно было сказать уже после пятничной игры с Сербией. Победа над Казахстаном сделала успех официальным, а вишенкой на торте стало уничтожение Венгрии.

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио сборная России завоевала свое первое золото, до этого в Пекине было серебро, поэтому пройти квалификацию — не достижение, а задача минимум, выполнение которой даже не обсуждается. Но сложности внезапно возникли в игре с Казахстаном — соперником, который оказался в отборе совершенно случайно. Не попав в тройку на чемпионате Азии-2018, гандболистки из Казахстана не должны были выступать в олимпийской квалификации: им помогла сборная Китая, из-за пандемии отказавшаяся лететь в Венгрию.

После матча с Сербией для команды Алексеева всё сложилось как нельзя лучше: Венгрия во втором туре тоже одолела сербок, поэтому России для выхода на ОИ оставалось лишь обыграть Казахстан. Но тренерский штаб несколько преждевременно решил задачу выполненной и выпустил на площадку команду без лидеров. В старт не попали ни Анна Сень с Дарьей Дмитриевой, ни Анна Вяхирева с Юлией Манагаровой. Стоит ли осуждать Алексеева за такое решение и называть его опрометчивым? Возможно, но лишь отчасти. Казахстан — не та команда, в бой с которой нужно бросать ценных игроков.

Важнее было не присутствие лидеров на площадке, а правильный настрой на матч — тут-то Россия, видимо, и прокололась, явно недооценив соперниц. Брать тайм-аут пришлось уже на 12-й минуте, потому что россиянки начали уступать в счете. Алексееву пришлось приводить команду в чувство, эмоционально напоминая, что Казахстан — не Франция и не Норвегия, их атаки вообще не должны доходить до бросков.

К перерыву россиянки всё же вышли вперед, но с минимальным преимуществом — 17:16. Вместо отдыха их ждал ещё один нагоняй: как не церемонился раньше Трефилов, так не стал церемониться и Алексеев, а на второй тайм выпустил Дмитриеву и Сень. Благодаря внесенным коррективам, вторая половина игры получилась менее нервозной, и россиянки всё же довели матч до закономерной победы — 33:26.

Матч с Венгрией ничего не значил с точки зрения путевки в Токио, но определял лидера группы, который в жеребьевке будет посеян выше. Россия вышла на игру в боевом составе и не оставила соперницам никаких шансов. Точнее, это сделала не столько команда, сколько Анна Вяхирева. Она лишь недавно восстановилась после травмы, поэтому в матче с Казахстаном Алексеев её поберег — хватило и точечного усиления во втором тайме. В поединке с Венгрией Вяхирева диктовала свои условия, буквально забросав ворота соперниц мячами. На тайм-ауте Алексеев поинтересовался, остались ли у Анны силы продолжить игру, и та ответила утвердительно — не захотела покидать площадку.

Олимпийская квалификация подтвердила вывод, сделанный после чемпионата Европы: российская команда напрямую зависит от конкретных фамилий, поэтому до Токио их здоровье необходимо беречь как зеницу ока. Провал на ЧЕ стоил места в сборной тогдашнему главному тренеру Амбросу Мартину, но теперь на кону золотые медали Олимпиады — самые желанные в карьере любого спортсмена.