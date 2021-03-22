Норвежский биатлонист Йоханнес Бе накричал на своего тренера Эгиля Кристансена во время масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде. Гонка решала судьбу «Большого хрустального глобуса»: Бе необходимо было не уступить своему соотечественнику Стурле Легрейду, который опережал его в общем зачете на одно очко.

По словам Бе, он крикнул тренеру: «Соберись!» из-за того, что тот не предоставил ему информации по ходу Легрейда.

«Мне не сказали, на сколько секунд отстает Стурла после четвертой стрельбы, хотя все знали, что я обязан быть в курсе, — цитирует tv2.nо Йоханнеса Бе. — Видимо, в пылу борьбы это забылось. Они, вероятно, были в курсе ситуации, но было бы неплохо сказать это тому, кто на трассе. Мне пришлось накричать на тренера, чтобы получить ответ».

Кристиансен дал понять, что не держит зла на подопечного.

«Обычно Йоханнес довольно спокойный и сдержанный. Приятно видеть, что у него тоже есть запал», — сказал специалист.

В результате Йоханнес Бе завершил гонку на третьем месте и в третий раз подряд завовевал «Большой хрустальный глобус». Масс-старт выиграл француз Симон Дестье, а вторым стал российский биатлонист Эдуард Латыпов.