Нападающий сборной Швеции Маркус Берг ближайшим летом сменит «Краснодар» на «Гётеборг». Об этом сообщил сайт российского клуба.

Берг решил не продлевать контракт с «Краснодаром», который истекает в конце сезона, и вернуться в родной клуб, где начинал профессиональную карьеру. 34-летний футболист выступает за «быков» с июля 2019 года. Всего на российском этапе карьеры он провел 57 официальных матчей, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач. В составе «Краснодара» он стал бронзовым призером РПЛ-2019/20.

До «Краснодара» Берг защищал цвета «Гётеборга», нидерландских «Гронингена» и «ПСВ», немецкого «Гамбурга», греческого «Панатинаикоса», а также «Аль-Айна» из ОАЭ.

За сборную Швеции нападающий провел 82 матча, в которых отметился 22 мячами и 10 передачами. Футболист был вызван в национальную команду своей страны на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против сборных Грузии (25 марта) и Косова (28 марта). 31 марта шведы сыграют товарищеский поединок с эстонцами.