Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может быть отправлен в отставку из-за массового недовольства фанатов, сообщает Football Italia. Накануне, 21 марта, туринцы проиграли дома «Беневенто» (0:1) и близки к тому, чтобы впервые за десять лет упустить чемпионский титул.

После поражения от одного из аутсайдеров фанаты в Twitter раскритиковали Пирло и руководство клуба.

therealpniz: «Не могу не сказать об этой «стратегии на будущее», когда Роналду получает так много. Он величайший игрок, но нельзя инвестировать в будущее с ним в составе».

IronNeyo: «У игроков сейчас очевидные проблемы с боевым духом. Только руководство может знать, что происходит».

1Morayo: «Я всегда защищал Пирло, но мы не должны были проигрывать дома команде, борющейся за выживание. Большинство проблем идут от нашего президента, потому что нам не дали нормальных полузащитников».

the_phoenixzw: «Чего вообще ожидал «Ювентус», назначая того, кто никогда раньше не тренировал, пусть даже у него есть необходимые документы. Какой клуб назначает тренера до того, как он подтвердит свою квалификацию? Без обид, но Пирло просто не подходит для этой работы».

kevkimani98471: «Увольте Пирло и назначьте опытного тренера. Посмотрите на «Челси».

Пирло возглавил «Ювентус» летом 2020 года. Для него это первый опыт работы в большом футболе. До этого он тренировал только молодежную команду туринцев. Предыдущие девять сезонов «Ювентус» неизменно становился чемпионом Италии под руководством Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

Под руководством Пирло туринский клуб выиграл Суперкубок Италии и добрался до финала Кубка. При этом «Юве» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Порту», а в серии A идет на третьем месте в 10 очках от «Интера».