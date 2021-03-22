Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке короткой программы на чемпионате мира.

В прогоне программы спортсменка исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Также по ходу тренировки она разминала четверной тулуп (сольно и в каскаде), четверной сальхов и четверной лутц.

У Анны Щербаковой возникла проблема с музыкой для прогона программы: организаторы предприняли пять попыток, но композиция так и не зазвучала. Когда музыку всё же запустили, Щербакова не стала прыгать квады. Вне прогона она пыталась исполнить четверной флип, но упала.

Напомним, в официальной заявке, опубликованной на сайте ISU, у Трусовой нет тройного акселя ни в короткой, ни в произвольной программе. При этом она заявила три квада — лутц и два тулупа. Щербакова запланировала лишь один четверной — флип.