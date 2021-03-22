Лидер сводного рейтинга и непобедимый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может стать наставником 36-летнего американского средневеса Люка Рокхолда.

Последний раз Рокхолд выходил в октагон в июне 2019 года, когда проиграл поляку Яну Блаховичу техническим нокаутом во втором раунде. Янки потерпел пятое поражение за карьеру в смешанных единоборствах. В его активе 16 побед.

Рокхолд заявил, что пока не принял решения о возобновлении карьеры. Спортсмен намерен определиться после того, как проведет тренировки с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. «Хабиб хочет помочь мне вернуться в спорт. Думаю, он станет тренером года. Он хочет добиться чего-то великого в чем-нибудь еще, пойдя по стопам отца», — приводит слова Рокфолда TMZ.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года на победной ноте, одолев американца Джастина Гэтжи. Хабиб ушел на покой, не потерпев ни одного поражения в 29 боях.