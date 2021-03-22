Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан существенно потерял в деньгах за прошедший год, сообщает Forbes. Состояние легендарного баскетболиста за год уменьшилось примерно на 23,8 процента — с 2,1 миллиарда долларов до 1,6 миллиарда.

Причины финансовых потерь Джордана не называются.

С 2010 года Джордан является владельцем клуба НБА «Шарлотт». При нем «Хорнетс» дважды выходили в плей-офф.

В бытность баскетболистом Джордан выиграл шесть титулов чемпиона НБА, дважды стал олимпийским чемпионом, а также завоевал ряд личных наград. С 2009 года он входит в Зал славы НБА.

В июне 2020 года Джордан объявил о пожертвовании на 100 миллионов долларов на борьбу с расизмом.