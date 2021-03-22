Российский боксер Александр Поветкин вместе с командой вылетели на бой против британца Диллиана Уайта.

Инстаграм-аккаунт World of Boxing Promotions опубликовал видео из московского аэропорта Шереметьево с участием команды Поветкина.

Повторный бой между Поветкиным и Уайтом намечен на 27 марта в Гибралтаре. В первом поединке 22 августа 2020 года россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой весовой категории, который будет защищать на этой неделе.

К реваншу 41-летний уроженец Курска готовился на сборе в Геленджике. На профессиональном ринге олимпийский чемпион Афин-2004 провел 39 боев и одержал 36 побед при одной ничьей. На счету Уайта 27 побед и два поражения.