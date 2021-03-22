Сегодня, 22 марта, сборная России по футболу презентует новый комплект формы, сообщает официальный Instagram команды. Презентация состоится в эфире телеканала «Матч ТВ» и в официальном TikTok сборной. Начало — в 21.50 по московскому времени.

«У сборной России — новая форма. Она стильная и лаконичная – и нам не терпится ее показать. Поэтому мы подготовили сразу два эфира презентации», — говорится в сообщении.

Сборная России на данный момент готовится к стартовым матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Станислава Черчесова сыграет с Мальтой (24 марта, на выезде), Словенией (27 марта, дома) и Словакией (30 марта, на выезде).

На игры сборной были вызваны семь футболистов «Зенита»: вратарь Андрей Лунев, защитники Юрий Жирков и Вячеслав Караваев, полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.