Датская бригада арбитров во главе с Петером Кьесгором получила назначение на отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Мальты и России.

Команды померятся силами на национальном стадионе в Та-Кали 24 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени. Ассистировать Кьесгору на бровках будут лайнсмены Виктор Скитте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.

Сборная России готовится к старту квалификации на сборе в Сочи. После матча с мальтийцами подопечные Станислава Черчесова вернутся на черноморский курорт, где 27 марта примут сборную Словении. 30 марта россияне сыграют на выезде с командой Словакии. Отборочную группу «Н» дополняют сборные Хорватии и Кипра. Прямая путевка в финальный турнир, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, достанется только победителю группы.