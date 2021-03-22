Новоиспеченная звезда российского тенниса Аслан Карацев продолжает пополнять свой список достижений: полуфинал Australian Open, парный титул в Дохе, трофей АТР 500 в Дубае и дебют в топ-30 рейтинга. Перед стартом прошлого сезона о не входил в мировой топ-250, а теперь будет попадать в посев на турнирах «Большого шлема».

500 очков, набранных в Дубае, позволили Аслану заскочить на 27-е место рейтинга. Это значит, что на «шлемах» ему не следует опасаться топовых соперников уже на старте: попав в число 32-х сеяных, он будет начинать турниры с более простых матчей.

Когда Карацев сотворил сенсацию в Мельбурне, многие списали это на случайность. И правда, бывает так, что низкорейтинговый спортсмен неожиданно выстреливает, но вскоре вновь пропадает с радаров. Однако Аслан уже доказал, что это — не его случай. Он демонстрирует реально качественный теннис, который перечеркивает все домыслы о случайных успехах.

Отличительной чертой игры Карацева стала резкая смена направления ударов: он с такой легкостью ловит соперников на противоходе, что у тех просто не остается шансов среагировать на мяч. Мощнейшими ударами Аслан гоняет снаряд по углам корта, зачастую ювелирно попадая под самую линию. В игре россиянина сложно найти откровенно слабые места: он хорошо бьет как с форхенда, так и с бэкхенда, а очки на приеме набирает так же легко, как на подаче.

Сильный, быстрый и агрессивный теннис уже стал визитной карточкой Карацева, но на топовом уровне его фамилия зазвучала только сейчас. При этом его успех, пусть и запоздалый, является вполне закономерным результатом длительной и упорной работы. В прошлом году, после выхода из ковидной паузы, Аслан набрал темп на серии челленджеров в Чехии. Хоть эти турниры и считаются второсортными, соперников там можно встретить очень даже серьёзных. В одном из финалов, например, Карацев проиграл Стэну Вавринке — мощному и титулованному швейцарцу, который затем выбил вторую ракетку России Андрея Рублёва с «Мастерса». Ещё два чешских челленджера Карацев выиграл, что позволило ему приблизиться к первой сотне рейтинга.

Уже тогда Аслан предпринял первую серьезную попытку прорваться на турнир «Большого шлема»: он дошел до финала квалификации «Ролан Гаррос», удачно перенесенного с весны на осень. Но в решающем матче россиянин проиграл американцу Себастьяну Корде, и штурм ТБШ пришлось отложить до январского Мельбурна.

Как рассказывал сам Карацев, его карьера перевернулась благодаря сотрудничеству с тренером Егором Яцюком. В то время как лидеры тура выбирают в качестве места дислокации теплые Дубай и Монако, россиянин трудится в белорусской столице. Он пробовал и более стандартные для тенниса варианты — например, Барселону, но Минск оказался для него наиболее комфортным. С инфраструктурой проблем нет: имеются и открытые, и закрытые корты, а в финансовом плане это выходит намного более выгодно, чем работа за рубежом.

Подходящие условия и продуктивное сотрудничество с тренером не просто вывели Карацева на новый уровень, но открыли перед ним блестящие горизонты. Сейчас Аслан занимает пятое место в чемпионской гонке АТР — рейтинге, согласно которому формируется восьмерка участников Итогового турнира. На сегодняшний день в топ-5 сразу трое россиян — это фантастический успех не только для самих спортсменов, но и для всей теннисной России.