Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий намерен покинуть посты тренера и заместителя генерального директора московского клуба.

Решение Березуцкого обусловлено расхождением во взглядах с руководством по поводу развития клуба, — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом отмечается, что Алексей Березуцкий продолжит работу в ЦСКА на тех же должностях.

Ранее сообщалось, что в армейском клубе грядет смена главного тренера: белорус Виктор Гончаренко уступит место хорвату Ивице Оличу, входившему в штаб национальной сборной своей страны.

После рестарта сезона ЦСКА потерпел три поражения в четырех последних турах РПЛ. Москвичи уступили в дерби «Локомотиву» (0:2), тульскому «Арсеналу» (1:2) и «Зениту» (2:3), а также обыграли «Ахмат» (2:0).