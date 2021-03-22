Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка Меган Дюамель поделилась мнением по поводу трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой. По словам канадки, она не может поддержать фигуристку на чемпионате мира из-за ее «болезненной» внешности.

«Она выглядит такой хрупкой. Не могу наслаждаться ее выступлениями, она выглядит болезненной, — сказала Дюамель в эфире YouTube-канала TheSkatingLesson. — Мне будет трудно болеть за нее. Я хочу, чтобы победительница наслаждалась победой. Чтобы для нее это не было пыткой, чтобы она чувствовала энергию. У Трусовой и Туктамышевой это видно».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. Женщины представят короткую программу 24 марта, а произвольную — 26 марта.

В связи с запретом на выступление под своим флагом и гимном Россия поедет на турнир как команда Федерации фигурного катания России (FSR).