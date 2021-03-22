Хорватский специалист Ивица Олич заключил контракт с ЦСКА и завтра, 23 марта, будет представлен команде в качестве преемника Виктора Гончаренко. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источники, владеющие ситуацией.

Ранее Олич работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии, которая добралась до финала проходившего в России чемпионата мира-2018.

41-летний уроженец Давора завершил карьеру в 2017 году. Его последним клубом был «Мюнхен-1860» из второй немецкой бундеслиги (Д2). За ЦСКА нападающий выступал с 2003 по 2006 годы, провел 78 матчей и забил 35 мячей. В составе армейцев он стал обладателем Кубка УЕФА-2005. В свое время московский клуб выложил за переход Олича рекордные для российского футбола 5 миллионов евро.

У руля ЦСКА Олич сменит Виктора Гончаренко, под началом которого команда неудачно проводит весеннюю часть сезона. В четырех матчах РПЛ после зимней паузы армейцы потерпели три поражения и опустились на 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.